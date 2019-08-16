Россия зафиксировала 31 обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки 31 раз обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.