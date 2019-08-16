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РИА Новости
Война в Сирии

Россия зафиксировала 31 обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

22:03 16.08.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинГорная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб
Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки 31 раз обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
По его словам, в Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий.
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"Зафиксирован 31 обстрел", - сказал Бакин.
Отмечается, что боевики обстреляли населенные пункты Айнслеймо провинции Хама, Суккория провинции Идлиб, Эль-Буракайт, Алеппо, Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо, Сараф, Нахшебба, Мортлу, Сандран, Кинсибба, Ардаш-Даг, Санджека, Кермель, Мортлу, Айн-Эль-Кантара, Кульджок провинции Латакия.
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