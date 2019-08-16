Россия зафиксировала 31 обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки 31 раз обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
По его словам, в Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий.
"Зафиксирован 31 обстрел", - сказал Бакин.
Отмечается, что боевики обстреляли населенные пункты Айнслеймо провинции Хама, Суккория провинции Идлиб, Эль-Буракайт, Алеппо, Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо, Сараф, Нахшебба, Мортлу, Сандран, Кинсибба, Ардаш-Даг, Санджека, Кермель, Мортлу, Айн-Эль-Кантара, Кульджок провинции Латакия.