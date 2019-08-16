В Индии воздушные змеи убили 200 птиц

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Двести птиц погибли, 500 получили ранения в период празднования дня независимости Индии из-за запуска воздушных змеев, сообщает газета Двести птиц погибли, 500 получили ранения в период празднования дня независимости Индии из-за запуска воздушных змеев, сообщает газета Hindustan Times

С 13 по 15 августа в одну из ветеринарных клиник Дели поступили более 700 птиц с различными ранениями, 200 из них не удалось спасти. В других клиниках зафиксировано около 30 случаев ранения птиц в день празднования. Как отмечается, среди пострадавших птиц больше всего голубей и орлов.

"Мы получили около 750 раненых птиц, из которых 700 были ранены китайским "боевым" воздушным змеем (Chinese manjha), украшенным стеклом и металлом", - заявил представитель больницы Сунил Джайн.

Происшествия с птицами случаются в Индии каждый год, но в этом году их число увеличилось. В 2018 году пострадали около 550 птиц.

Правительство Индии запретило использовать китайские "боевые" воздушные змеи в столице страны в 2017 году, однако ситуация не изменилась.