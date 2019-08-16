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РИА Новости

В Индии воздушные змеи убили 200 птиц

21:03 16.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМальчик запускает воздушного змея
Мальчик запускает воздушного змея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мальчик запускает воздушного змея. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Двести птиц погибли, 500 получили ранения в период празднования дня независимости Индии из-за запуска воздушных змеев, сообщает газета Hindustan Times.
С 13 по 15 августа в одну из ветеринарных клиник Дели поступили более 700 птиц с различными ранениями, 200 из них не удалось спасти. В других клиниках зафиксировано около 30 случаев ранения птиц в день празднования. Как отмечается, среди пострадавших птиц больше всего голубей и орлов.
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"Мы получили около 750 раненых птиц, из которых 700 были ранены китайским "боевым" воздушным змеем (Chinese manjha), украшенным стеклом и металлом", - заявил представитель больницы Сунил Джайн.
Происшествия с птицами случаются в Индии каждый год, но в этом году их число увеличилось. В 2018 году пострадали около 550 птиц.
Правительство Индии запретило использовать китайские "боевые" воздушные змеи в столице страны в 2017 году, однако ситуация не изменилась.
"Боевые" змеи предназначены для битвы воздушных змеев. Эта традиция существует во многих странах, но особенно распространена в Афганистане, Бангладеш, Индии, Индонезии, Непале, Пакистане, Вьетнаме, Корее, Таиланде и Бразилии.
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