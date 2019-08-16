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РИА Новости

В ОП сравнили подвиг экипажа A321 с посадкой Ту-124 на Неву в 1963 году

19:06 16.08.2019
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкСамолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Ruptly
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Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. После экстренной посадки самолета А321 на кукурузное поле в Подмосковье глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил восстановить историческую справедливость и наградить экипаж Ту-124, в 1963 году посадивший самолет на Неву.
В пятницу президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле в Подмосковье.
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"На фоне "чуда на кукурузном поле" предлагаю вспомнить "чудо на Неве" и наградить экипаж, совершивший его. Я, честно говоря, не знаю, живы ли они сегодня, но в любом случае, у них есть семьи, и награды можно вручить посмертно. Так мы воздали бы им должное и восстановили бы историческую справедливость", - сказал Малькевич РИА Новости.
Двадцать первого августа 1963 года у самолета Ту-124, выполнявшего рейс Таллин - Москва, заклинило переднюю опору шасси в полуубранном положении, и экипаж был вынужден посадить воздушное судно в акваторию Невы. Выжили все 45 пассажиров и семь членов экипажа.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомAirbus A321Московская областьРоссияОбществоПроисшествия
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