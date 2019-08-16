В ОП сравнили подвиг экипажа A321 с посадкой Ту-124 на Неву в 1963 году

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. После экстренной посадки самолета А321 на кукурузное поле в Подмосковье глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил восстановить историческую справедливость и наградить экипаж Ту-124, в 1963 году посадивший самолет на Неву.

В пятницу президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле в Подмосковье.

"На фоне "чуда на кукурузном поле" предлагаю вспомнить "чудо на Неве" и наградить экипаж, совершивший его. Я, честно говоря, не знаю, живы ли они сегодня, но в любом случае, у них есть семьи, и награды можно вручить посмертно. Так мы воздали бы им должное и восстановили бы историческую справедливость", - сказал Малькевич РИА Новости.

Двадцать первого августа 1963 года у самолета Ту-124, выполнявшего рейс Таллин - Москва, заклинило переднюю опору шасси в полуубранном положении, и экипаж был вынужден посадить воздушное судно в акваторию Невы. Выжили все 45 пассажиров и семь членов экипажа.