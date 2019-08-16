В Минэнерго назвали причину пожара на шахте "Денисовская"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Причиной пожара на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии стало повреждение трансформатора, следует из справки о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"Причина: повреждение трансформатора Т-2 с выбросом масла и возгоранием на ПС 110 кВ "Денисовская" (филиал ООО "Нерюнгриуголь" – "Шахта "Денисовская")", - говорится в справке.

По данным Минэнерго, в результате повреждения трансформатора в 12.41 произошло обесточение шахты, на момент происшествия в ней находилось 57 горнорабочих. В 13.15 все были выведены на поверхность, пострадавших нет. Возгорание было локализовано в 14.13, а в 16.10 полностью ликвидировано силами МЧС России.