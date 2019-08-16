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РИА Новости

В Москве зарегистрировали три иска к организаторам акции 27 июля

19:00 16.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Столичные суды зарегистрировали три иска к организаторам несогласованной акции 27 июля из-за массовых беспорядков, общий ущерб оценивается более чем в 13 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"В Коптевский районный суд Москвы поступил иск ГУП "Мосгортранс" к ответчикам: И.В. Яшину, А.Ю. Соловьеву, Ю.Е. Галяминой, Л.Э. Соболь, И.Ю. Жданову, В.С. Милову, А.А. Навальному, О.О. Степанову, Г.В. Албурову о взыскании убытков", - сказала Солопова.
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По ее словам, истец просит взыскать с ответчиков солидарно ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов) в размере более 1 миллиона 218 тысяч рублей. "Как указывает истец, 27 июля 2019 года на территории города Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки; простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города", - отметила Солопова.
Самый крупный иск подан от имени ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" - коммунальщики оценили ущерб на 11 миллионов 468 тысяч рублей. Это компенсация за выделение грузового транспорта для организации безопасности дорожного движения, санитарное обеспечение объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети, на территории которых проходили несогласованные акции, а почти 11 миллионов пойдут на ремонт поврежденных малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства.
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Третий иск поступил в Тушинский районный суд Москвы от ООО "АНКОР". "Как указывает в исковом заявлении истец, 27 июля 2019 года рядом со зданием на Тверской улице, в котором истец арендует помещение и осуществляет деятельность по предоставлению услуг общественного питания, состоялось публичное мероприятие; с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям истец был вынужден приостановить ведение своей деятельности 27 июля с 10 часов до 20 часов", - сообщила Солопова. Упущенную выгоду предприниматель оценил почти в 552 тысячи рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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