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РИА Новости

В Госдуму внесут законопроект об универсальной услуге связи

18:46 16.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось внести в Госдуму поправки в федеральный закон "О связи", касающиеся реформирования универсальных услуг связи (УУС), говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.
Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта обеими палатами парламента назначен замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
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УУС - услуги связи, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания (сейчас это "Ростелеком"). Сейчас к УУС относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов в отдаленных и труднодоступных поселениях; услуги доступа в интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в поселениях от 500 человек, а также с использованием точек доступа Wi-Fi (в поселениях численностью 250-500 человек).
Законопроект расширяет перечень поселений, где устанавливаются точки Wi-Fi, за счет включения в проект деревень от 100 жителей. В состав УУС включаются услуги сотовой связи в поселениях 100-500 жителей, где устанавливаются точки Wi-Fi, а сотовой связи нет. "Универсальные" таксофоны планируется оснастить средствами оповещения населения о ЧС.
Также в законе должно быть предусмотрено, что в отдельных регионах правительство может назначить оператора УУС. Сейчас эти функции по всей стране выполняет только "Ростелеком". Также проектом из состава УУС исключаются ПКД из-за их невостребованности населением.
Позже уведомление о внесении законопроекта в Госдуму появилось в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Госдума РФРостелекомРоссияТехнологииОбщество
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