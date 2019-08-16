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РИА Новости

Полиция Гонконга возразила против запланированных на субботу демонстраций

17:42 16.08.2019 (обновлено: 17:44 16.08.2019)
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© REUTERS / Tyrone SiuПолиция применяет слезоточивый газ против демонстрантов в Гонконге, Китай
Полиция применяет слезоточивый газ против демонстрантов в Гонконге, Китай
© REUTERS / Tyrone Siu
Полиция применяет слезоточивый газ против демонстрантов в Гонконге, Китай . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга уведомила о возражении против шествий, запланированных на субботу в районах Хун Хом и Тхоу Куа Вань, и предупредила жителей о повышенной опасности этих акций, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Кроме того, полиция выступила против воскресных акций, разрешив протестующим собираться только в парке Виктория.
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"Что касается общественных собраний и процессий, которые пройдут в Гонконге в это воскресенье, полиция выдала письмо об отсутствии возражений для первого общественного собрания, что касается другого митинга и шествия, (полиция - ред.) выпустила извещение о запрете на общественные собрания и шествия", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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