Полиция Гонконга возразила против запланированных на субботу демонстраций

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга уведомила о возражении против шествий, запланированных на субботу в районах Хун Хом и Тхоу Куа Вань, и предупредила жителей о повышенной опасности этих акций, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.