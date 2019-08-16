В Ленинградской области завели дело после гибели людей при обрушении здания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ после того, как при обрушении стены при демонтаже нежилого здания в Волхове Ленинградской области погибли два человека, сообщает СУСК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Волхов возбуждено уголовное дело по признакам (статье) "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.

По данным следователей, инцидент произошел утром в пятницу: при демонтаже производственного строения из-за нарушения правил безопасности обрушилась кирпичная стена, погибли технический директор и прораб подрядной организации.

Как отмечает ведомство, по предварительным данным, территорию на Кировском проспекте, 20 в Волхове, где произошло ЧП, занимает компания "Глацем", а работы по демонтажу производственных строений на этом участке осуществляет компания "Интеко" по договору подряда.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела допрашиваются очевидцы и сотрудники организаций, назначены необходимые судебные экспертизы.