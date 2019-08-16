Руденя: Ржевский мемориал советскому солдату будет посещать вся Россия

ТВЕРЬ, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя уверен, что Ржевский мемориал советскому солдату, который откроется к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут посещать туристы со всей России, сообщил он в ходе совещания в облправительстве по вопросам строительства мемориального комплекса.

"Мемориал, который сегодня создается на территории Ржевского района, - не просто памятник Советскому солдату, это дань памяти старшему поколению за то, что они сделали для нас. Очень важно, чтобы Тверская область внесла свой вклад не только в празднование 75-летия Великой Победы, но и предоставила возможность всем жителям России посещать мемориал, который будет хранить память о событиях того тяжелого времени, которое прошла вся наша страна", - отметил Руденя.

Губернатор подчеркнул, что необходимо обеспечить высокий уровень реализации каждого этапа проекта. Он напомнил, что Тверская область взяла на себя обязательства по созданию инфраструктуры комплекса, благоустройству территории, обустройству общественных пространств.

В настоящее время ведется строительство кабельной линии для обеспечения мемориала электроэнергией, проектируется линия энергоснабжения для площадки международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая с 2019 года базируется вблизи будущего мемориала, ведётся строительство трансформаторной подстанции, монтаж опор электроосвещения. На площадке обеспечен доступ к интернету.

В районе монумента будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка. Дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево будет расширена до четырёх полос с установкой линий освещения, нанесением шумовой разметки, установкой знаков туристской навигации. Рядом с дорогой планируется строительство вертолётной площадки, которая сможет принимать до 4 вертолётов одновременно.

"Вся инфраструктура, планировка, всё, что там будет сделано и связано с мемориалом, должно отвечать высоким международным стандартам", - подчеркнул Руденя.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры РФ и правительства Тверской области.

Мемориальный комплекс в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943 годов. Центром мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Монтаж памятника запланирован на октябрь 2019 года.

В музее при мемориале предполагается создать медиа-павильоны для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией "Марс", Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.