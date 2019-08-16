Ушаков назвал темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на грядущих переговорах, которые запланированы на 21 августа, намерены обсудить вопросы взаимодействия в Арктике, безопасности полетов над Балтикой, региональные и международные темы, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Какие тему будут обсуждаться: тут, естественно, развитие двустороннего сотрудничества, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной, гуманитарной областях. Перспективы восстановления конструктивного диалога России и с Европейским союзом", - сказал Ушаков.

"Конечно же, вопросы взаимодействия в Арктике, опять-таки в контексте председательства Финляндии в Арктическом совете, наверняка будет (обсуждаться) безопасность в районе Балтийского моря, включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использования транспондеров в военной авиации" - добавил он.