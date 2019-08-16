Ушаков анонсировал переговоры Путина и Моди

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи . Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в привязке к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) проведут двусторонние переговоры 4 сентября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Четвертого сентября в привязке к форуму проводятся двусторонние переговоры с индийским премьер-министром Моди, они займут большую часть этого дня", - сказал он.

Он уточнил, что в программе переговоров предусмотрены двусторонние переговоры, подписание документов, а также вручение премьер-министру Индии ордена Андрея Первозванного. Завершится программа ужином в формате тет-а-тет.