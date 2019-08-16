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РИА Новости

Ушаков анонсировал переговоры Путина и Моди

16:33 16.08.2019 (обновлено: 16:36 16.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в привязке к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) проведут двусторонние переговоры 4 сентября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Четвертого сентября в привязке к форуму проводятся двусторонние переговоры с индийским премьер-министром Моди, они займут большую часть этого дня", - сказал он.
Он уточнил, что в программе переговоров предусмотрены двусторонние переговоры, подписание документов, а также вручение премьер-министру Индии ордена Андрея Первозванного. Завершится программа ужином в формате тет-а-тет.
Ушаков напомнил, что Путин планирует посетить ВЭФ 4-6 сентября.
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ВЭФНарендра МодиЮрий УшаковВладимир ПутинРоссияИндияВ мире
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