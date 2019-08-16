Сенатор призвал к обсуждению конвенции МОТ против насилия в сфере труда

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский полагает, что необходимо обсуждение в России конвенции Международной организации труда (МОТ) о предотвращении насилия в сфере труда.

Ранее при обсуждении документа в организации Россия воздержалась при голосовании. По мнению представителя российской стороны, ряд положений конвенции расплывчат.

"Нужно обсуждать документ, чтобы понять, необходима ли его ратификация. Практика показывает, что не все решения МОТ нами поддерживаются, что называется, сходу. Некоторые законодательные акты РФ уже соответствуют международным нормам, а некоторые требуют приспособления к ним",- сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.

Он выразил уверенность, что при обсуждении документа "никакой необходимости в спешке нет, все должно быть осмысленно".

Парламентарий также напомнил, что есть еще и ЕАЭС, поэтому в РФ должны принимать международные акты с учетом и этого фактора.

"Нужно всесторонне проанализировать, поддерживаем ли мы этот документ, и если нас все устроит, высказаться в пользу его ратификации",- заключил Рязанский.