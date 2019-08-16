Украинцы поддерживают диалог Путина и Зеленского, заявил Медведчук

Путин провел телефонный разговор с Зеленским 7 августа. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной, предложила начать все "с чистого листа". При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации заявил, что готов к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь: Россия надеется, что обсуждение темы обмена осужденными с Украиной продолжится, однако ранее были определенные проблемы с квалификацией этих лиц. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Зеленскому было бы правильно начать разговор о минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".