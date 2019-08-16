Украинцы поддерживают диалог Путина и Зеленского, заявил Медведчук

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что большинство граждан Украины поддерживают прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.
Путин провел телефонный разговор с Зеленским 7 августа. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной, предложила начать все "с чистого листа". При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.
"Большинство граждан Украины, 70-75% в соцопросах, высказываются, что для заключения мира (в Донбассе - ред.) Зеленский должен вступить в прямые переговоры с Путиным. И он вступил. Но этого мало", - сказал Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу.
Президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации заявил, что готов к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь: Россия надеется, что обсуждение темы обмена осужденными с Украиной продолжится, однако ранее были определенные проблемы с квалификацией этих лиц. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Зеленскому было бы правильно начать разговор о минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".