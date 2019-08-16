В СПЧ прокомментировали ситуацию в "Крестах-2"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Видеоролик с якобы проходящими пытками в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известного как "Кресты-2", связан с внутренним конфликтом заключенных, но проверку по инциденту необходимо довести до конца, сказал глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.

Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2". Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил РИА Новости, что проверка центрального аппарата ФСИН в СИЗО-1 выявила множество нарушений со стороны сотрудников.

"Тот видеоролик пыток в СИЗО "Кресты-2", который мы видели, связан с совершенно определенной историей. Среди содержащихся там под стражей людей действительно был конфликт - человек взял чужие сигареты, за что сокамерники его наказывали. А информация об этом была предана гласности в связи с личными интересами одного из уволенных сотрудников. Но проверку, безусловно, надо довести до конца", - сообщил РИА Новости Федотов.