Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T16:06Z
https://ria.ru/20190816/1557575115.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153067/64/1530676477_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_0d75abeef5a1c07d37e9f85a42cad471.jpg
РИА Новости

В СПЧ прокомментировали ситуацию в "Крестах-2"

16:06 16.08.2019
534
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Видеоролик с якобы проходящими пытками в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известного как "Кресты-2", связан с внутренним конфликтом заключенных, но проверку по инциденту необходимо довести до конца, сказал глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.
Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2". Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил РИА Новости, что проверка центрального аппарата ФСИН в СИЗО-1 выявила множество нарушений со стороны сотрудников.
2 июня, 12:28РИА Новости
ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
"Тот видеоролик пыток в СИЗО "Кресты-2", который мы видели, связан с совершенно определенной историей. Среди содержащихся там под стражей людей действительно был конфликт - человек взял чужие сигареты, за что сокамерники его наказывали. А информация об этом была предана гласности в связи с личными интересами одного из уволенных сотрудников. Но проверку, безусловно, надо довести до конца", - сообщил РИА Новости Федотов.
По его словам, пока окончательные выводы делать рано, но Совет имеет уже достаточно много информации по этому инциденту и от руководства ФСИН, и от общественников. "И что особенно приятно - информация совпадает", - добавил глава Совета.
000014
Обсудить 0
СПЧФедеральная служба исполнения наказаний РФМихаил ФедотовСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
РИА
Новости
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Лента
новостей
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Полиция
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Набережная пляжа Ривьера в Сочи после шторма
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Люди отдыхают на набережной в Ялте
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Бассейн в отеле Movenpick, Сус, Тунис
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния