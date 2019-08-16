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РИА Новости
Культура

В Крыму в древнем городе нашли серьги знатной женщины

15:51 16.08.2019 (обновлено: 16:09 16.08.2019)
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© Фото : страница в "ВКонтакте" Руслана БальбекаСерьги конца XIV - начала XV века, обнаруженные в одном из склепов на месте древнего города Солхат в Крыму
Серьги конца XIV - начала XV века, обнаруженные в одном из склепов на месте древнего города Солхат в Крыму
© Фото : страница в "ВКонтакте" Руслана Бальбека
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Серьги конца XIV - начала XV века, принадлежавшие знатной женщине, обнаружены в одном из склепов на месте древнего города Солхат, сообщил депутат Госдуму РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Средневековое городище Солхат расположено в окрестностях города Старый Крым в восточной части полуострова. Находка обнаружена Старокрымской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа, возглавляемой доктором исторических наук Марком Крамаровским. Раскопки в этом месте проводятся более 40 лет.
© Фото : страница в "ВКонтакте" Руслана БальбекаАрхеологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
© Фото : страница в "ВКонтакте" Руслана Бальбека
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
"Многие экспонаты найдены буквально пару недель назад и впечатляют своей красотой. Например, уникальные серьги, принадлежавшие знатной женщине. Это тончайшая ювелирная работа мастера конца XIV - начала XV веков. Их обнаружили в одном склепе при раскопе мавзолея городища Солхат", - написал Бальбек на своей странице в Facebook.
По его словам, захоронение было разграблено.
"Настоящее чудо, что серьги по каким-то причинам не тронули. После выставки украшение отправится на дальнейшее исследование, где ученые проведут анализ и установят, из чего они созданы", - сказал Бальбек.
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КультураРуслан БальбекКрымРИА Наука
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