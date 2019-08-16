В Крыму в древнем городе нашли серьги знатной женщины

Серьги конца XIV - начала XV века, обнаруженные в одном из склепов на месте древнего города Солхат в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Серьги конца XIV - начала XV века, принадлежавшие знатной женщине, обнаружены в одном из склепов на месте древнего города Солхат, сообщил депутат Госдуму РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

Средневековое городище Солхат расположено в окрестностях города Старый Крым в восточной части полуострова. Находка обнаружена Старокрымской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа, возглавляемой доктором исторических наук Марком Крамаровским. Раскопки в этом месте проводятся более 40 лет.

"Многие экспонаты найдены буквально пару недель назад и впечатляют своей красотой. Например, уникальные серьги, принадлежавшие знатной женщине. Это тончайшая ювелирная работа мастера конца XIV - начала XV веков. Их обнаружили в одном склепе при раскопе мавзолея городища Солхат", - написал Бальбек на своей странице в Facebook

По его словам, захоронение было разграблено.