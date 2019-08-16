Замглаве Северо-Кавказской железной дороги продлили арест на три месяца

ВОЛГОГРАД, 16 авг - РИА Новости. Первому замначальника Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", который подозревается в получении взятки на сумму более 1,5 миллиона рублей, продлили арест на три месяца, сообщает в пятницу пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении сотрудника ОАО "РЖД" из Ростова-на-Дону, подозреваемого в получении взятки на общую сумму более 1,5 миллиона рублей за продвижение составов поездов в пределах Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

По версии следствия, первый заместитель СКЖД и замначальника района управления (по оперативной работе) Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения получили взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за беспрепятственное продвижение составов поездов.

В июле Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

"Пятнадцатого августа 2019 года Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца первому заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" и заместителю начальника района управления (по оперативной работе) Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения", - говорится в сообщении СК.