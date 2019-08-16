Порядка 60 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за капремонт в школах

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Почти 60 тысяч жителей Московской области проголосовали на портале "Добродел" за включение школ в план капитального ремонта и благоустройства, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Опрос на портале проходил с 25 июля по 15 августа. Всего на выбор было представлено около 1300 учебных учреждений.

"Почти 60 тысяч жителей Подмосковья проголосовали на портале "Добродел" за включение школ в план капремонта и благоустройства", - говорится в сообщении.

Министр образования региона Ольга Забралова отметила, что обратная связь от жителей региона не только необходима, но и позволяет наметить цели дальнейшей работы.