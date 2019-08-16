В Новосибирске угроза минирования в ТЦ оказалась ложной

КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Полицейские осмотрели торговый центр "Сан Сити" в Новосибирске после поступившей информации о "минировании" и не нашли никаких предметов, представляющих угрозу, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее в областном управления МЧС сообщили, что из-за сообщения о "минировании" из "Сан Сити" были эвакуированы около тысячи человек.