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РИА Новости

В Новосибирске угроза минирования в ТЦ оказалась ложной

14:19 16.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Полицейские осмотрели торговый центр "Сан Сити" в Новосибирске после поступившей информации о "минировании" и не нашли никаких предметов, представляющих угрозу, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее в областном управления МЧС сообщили, что из-за сообщения о "минировании" из "Сан Сити" были эвакуированы около тысячи человек.
"Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, не обнаружено", - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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НовосибирскПроисшествия
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