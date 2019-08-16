Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 73,22 рубля

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 23,23 копейки - до 73,2227 рубля, курс доллара вырос на 10,54 копейки - до 65,9961 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 4,65 копейки, составив 69,2481 рубля.
13 августа, 10:11Акценты - Радио SputnikТорговая война золоту на пользу. А вот доллару – нетПока Китай и США ведут торговую войну, золото растет в цене. С октября прошлого года драгоценный металл прибавил 25% стоимости. А резервная валюта номер один – доллар ‒ слабеет. Все из-за той же торговой войны.