Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 73,22 рубля

Торговая война золоту на пользу. А вот доллару – нет Пока Китай и США ведут торговую войну, золото растет в цене. С октября прошлого года драгоценный металл прибавил 25% стоимости. А резервная валюта номер один – доллар ‒ слабеет. Все из-за той же торговой войны.