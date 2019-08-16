"Победа" подтвердила попадание птицы в двигатель самолета

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") подтвердила РИА Новости, что в двигатель самолета Минводы - Москва попала птица.
Ранее пресс-служба "Победы" сообщила, что в аэропорту Минеральных Вод задержан рейс в Москву из-за подозрения на попадание птицы в правый двигатель.
"Птицу подтверждаем, повреждений не обнаружили. Самолёт допущен к коммерческой эксплуатации без ограничений", - сообщили в пресс-службе компании.
Собеседница агентства добавила, что самолёт уже вылетел в столицу. Задержка рейса составила более 5 часов.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.