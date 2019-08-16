Эксперт отметил важность диалога Путина и Макрона

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Прорывных договоренностей от встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона ждать не стоит, но сами контакты президентов России и Франции важны, так как Макрон является неформальным лидером Европы, а Франция выходит на авансцену европейской политики, заявил РИА Новости заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Путин посетит Францию 19 августа с однодневным визитом, в ходе которого обсудит с президентом этой страны двустороннее сотрудничество и Украину.

"Встреча с Макроном важна, поскольку он сейчас неформальный лидер Европы. (Канцлер ФРГ Ангела) Меркель уходит, Британия выходит из ЕС, а (новый британский премьер) Борис Джонсон - фигура сомнительная, политик импульсивный, так что Макрон выходит на передовые позиции. Его отношение к России вписывается в общую концепцию Запада, который идет на точечные контакты с Москвой, понимая, что ситуация с Украиной очень неопределенная и зацикливаться на этом нельзя, надо искать выходы и разумные решения. В эту концепцию вписываются контакты Путина и Макрона, но ожидать прорывов, деклараций от этой встречи не надо", - считает Швейцер.

Эксперт полагает, что по вопросу Украины подвижек не предвидится, поскольку ситуация сложная, замороженная, имеет внутреннюю динамику, но отнюдь не положительную.

"Макрон взвешенный и реалистичный политик, хоть и делает ошибки. Это не значит, что он во всем нас поддерживает и во всем наши оценки совпадают, но все-таки Франция выходит на авансцену европейской политики, впервые со времен де Голля. Франция обладает определенным потенциалом в вопросах ядерного разоружения, с этим надо считаться", - подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что французы осуждают позицию США в вопросе отказа от ДРСМД и в целом критично настроены к президенту Дональду Трампу.

"Сейчас в Европе намечается антитрамповский фронт, широкий и глубокий. Все, что Трамп делает в экономике, ломает всю экономическую систему, в частности, это касается планов США по выходу из ВТО. Франция находится в оппозиции к Трампу, у нее к американскому президенту свои претензии, ведь такого антиевропеиста как Трамп в американской власти давно не было. То, что Макрон критически относится к Трампу, это очень важно, если мы разумно это используем, то мы добьемся многого на этом поле", - сказал Швейцер.