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РИА Новости

Эксперт отметил важность диалога Путина и Макрона

13:07 16.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Прорывных договоренностей от встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона ждать не стоит, но сами контакты президентов России и Франции важны, так как Макрон является неформальным лидером Европы, а Франция выходит на авансцену европейской политики, заявил РИА Новости заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.
Путин посетит Францию 19 августа с однодневным визитом, в ходе которого обсудит с президентом этой страны двустороннее сотрудничество и Украину.
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"Встреча с Макроном важна, поскольку он сейчас неформальный лидер Европы. (Канцлер ФРГ Ангела) Меркель уходит, Британия выходит из ЕС, а (новый британский премьер) Борис Джонсон - фигура сомнительная, политик импульсивный, так что Макрон выходит на передовые позиции. Его отношение к России вписывается в общую концепцию Запада, который идет на точечные контакты с Москвой, понимая, что ситуация с Украиной очень неопределенная и зацикливаться на этом нельзя, надо искать выходы и разумные решения. В эту концепцию вписываются контакты Путина и Макрона, но ожидать прорывов, деклараций от этой встречи не надо", - считает Швейцер.
Эксперт полагает, что по вопросу Украины подвижек не предвидится, поскольку ситуация сложная, замороженная, имеет внутреннюю динамику, но отнюдь не положительную.
"Макрон взвешенный и реалистичный политик, хоть и делает ошибки. Это не значит, что он во всем нас поддерживает и во всем наши оценки совпадают, но все-таки Франция выходит на авансцену европейской политики, впервые со времен де Голля. Франция обладает определенным потенциалом в вопросах ядерного разоружения, с этим надо считаться", - подчеркнул собеседник агентства.
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Он напомнил, что французы осуждают позицию США в вопросе отказа от ДРСМД и в целом критично настроены к президенту Дональду Трампу.
"Сейчас в Европе намечается антитрамповский фронт, широкий и глубокий. Все, что Трамп делает в экономике, ломает всю экономическую систему, в частности, это касается планов США по выходу из ВТО. Франция находится в оппозиции к Трампу, у нее к американскому президенту свои претензии, ведь такого антиевропеиста как Трамп в американской власти давно не было. То, что Макрон критически относится к Трампу, это очень важно, если мы разумно это используем, то мы добьемся многого на этом поле", - сказал Швейцер.
По его словам, Россия должна поддерживать контакты с Парижем, если он на это идет; это можно использовать для нахождения точек соприкосновения по экономическим сюжетам.
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Эммануэль МакронДональд ТрампВсемирная торговая организацияЕвросоюзВладимир ПутинРоссияВ мире
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