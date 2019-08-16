В Одноклассниках появился сервис для помощи бездомным животным

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В Одноклассниках появилось приложение Добро Mail.ru, в котором пользователи смогут делать пожертвования в адрес фондов, работающих с бездомными животными.

Пользователи могут выбрать фонд, которому хотят помочь и внести пожертвование, которое пойдет на оплату корма, лекарств или содержания животного. Сумма пожертвования может быть любой. Чтобы перечислить деньги, нужно ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. Помощь животным можно сделать регулярной, для этого необходимо оформить ежемесячную подписку на пожертвования и выбрать размер платежа.

В приложении Добра есть шкала собранных средств, чтобы пользователям было понятно, на какой стадии находится сбор. Каждый фонд, который собирает деньги на помощь животным, прошел проверку от сервиса Добро Mail.ru.

Кроме того, теперь каждый день в группе Добро Mail.ru будут регулярно появляться публикации о кошках или собаках из приютов по всей России, которым нужна помощь и любящие хозяева. Пользователи могут выбрать понравившегося питомца, связаться с фондом по контактам, которые будут указаны в публикации, и "усыновить" четвероногого.