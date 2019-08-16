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РИА Новости

В Одноклассниках появился сервис для помощи бездомным животным

13:01 16.08.2019
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© Пресс-служба ОдноклассниковСервис для помощи бездомным животным
Сервис для помощи бездомным животным
© Пресс-служба Одноклассников
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В Одноклассниках появилось приложение Добро Mail.ru, в котором пользователи смогут делать пожертвования в адрес фондов, работающих с бездомными животными.
Пользователи могут выбрать фонд, которому хотят помочь и внести пожертвование, которое пойдет на оплату корма, лекарств или содержания животного. Сумма пожертвования может быть любой. Чтобы перечислить деньги, нужно ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. Помощь животным можно сделать регулярной, для этого необходимо оформить ежемесячную подписку на пожертвования и выбрать размер платежа.
Не могу оставить их на улице! Как мальчик Ваня спасает бездомных животных
26 февраля, 15:24РИА Новости
Не могу оставить их на улице! Как мальчик Ваня спасает бездомных животныхШестилетний Ваня Шапранов, несмотря на свой юный возраст, уже помог сотне бездомных животных найти новых хозяев. Вместе с отцом он участвует в поисковых группах, спасая собак и кошек на улицах Владикавказа от холода и голода. Потом выхаживает их и помогает обрести новый дом.
В приложении Добра есть шкала собранных средств, чтобы пользователям было понятно, на какой стадии находится сбор. Каждый фонд, который собирает деньги на помощь животным, прошел проверку от сервиса Добро Mail.ru.
Кроме того, теперь каждый день в группе Добро Mail.ru будут регулярно появляться публикации о кошках или собаках из приютов по всей России, которым нужна помощь и любящие хозяева. Пользователи могут выбрать понравившегося питомца, связаться с фондом по контактам, которые будут указаны в публикации, и "усыновить" четвероногого.
Одноклассники регулярно поддерживают благотворительные и социальные проекты. В июле 2019 года ОК и Общественное телевидение России провели трансляцию, в ходе которой прошел сбор средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области. В 2018 году в соцсети появился виртуальный благотворительный подарок, средства от продажи которого пошли на помощь тяжелобольным детям — подопечным детского хосписа "Дом с маяком" и Фонда "Вера".
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Одноклассникибездомные животные
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