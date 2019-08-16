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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Сирийский Курбан-байрам: в гости по ночам и переполненные пляжи

12:56 16.08.2019 (обновлено: 18:30 16.08.2019)
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© AFP 2019 / Omar Haj KadourПервый день религиозного праздника Курбан-байрам в Сирии.11 августа 2019
Первый день религиозного праздника Курбан-байрам в Сирии.11 августа 2019
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
ДАМАСК, 16 авг – РИА Новости. Мусульманский праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (в тюркоязычных странах - Курбан-байрам) наряду с прошедшим в июне праздником разговения обеспечил сирийцам девятидневные выходные, которыми многие воспользовались для семейных посиделок, прогулок до утра, а при возможности – для поездок на средиземноморское побережье.
Корреспондент РИА Новости выяснил, как сирийцы в этом году отмечают один из важнейших праздников и насколько меняются традиции со временем.
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Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения
Курбан-байрам - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха отмечается 11 августа.

Животное для жертвоприношения

Основополагающим столпом праздника является жертвоприношение – каждый мусульманин, если у него имеются на то возможности, должен принести в жертву животное.
Главы семейств тщательно выбирают жертвенное животное – в первую очередь барана, - мясо которого затем делят. Процесс практически автоматизирован в крупных городах, остается лишь заплатить мяснику. Треть мяса семья забирает себе, остальную часть раздают бедным.
"В Сирии все знают, кто из соседей бедный, кому нужна помощь. Есть такие семьи, которые себе ничего из мяса жертвенного животного не оставляют, всё отдают бедным", - рассказывает автомеханик Сами.
Помимо барана, в качестве жертвенного животного в Дамаске приобретают теленка или даже молодого верблюда. "В деревнях в основном режут телят", - говорит Сами.
Теперь же возникла вполне современная проблема – как отличить настоящих бедняков от "мафии" нищих. Сирийцы после ряда разоблачительных материалов в местных СМИ шутят, что многие из псевдонищих на улицах городов иногда богаче людей среднего класса.
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В свою очередь власти САР пытаются как-то регулировать процесс разделки жертвенных животных, выделяя для этого специальные площадки. В столице население придерживается правил, но, к примеру, в Алеппо и других городах за время праздников контролирующие службы выявили несколько "подпольных" скотобоен.
Что касается стоимости животных, то она выросла в Дамаске сразу на 500 лир (75 рублей) за год и составила порядка 2200 лир (около 360 рублей) за килограмм баранины. Рост цен директор ассоциации мясников Дамаска Идмун Кутейш объяснил увеличением трат на перевозки, его коллега из Хомса Мухаммад Гали также посетовал на контрабандный экспорт скота в другие страны.

В гости по ночам

Праздничное утро начинается с ранней особой молитвы. После молитвы семья возвращается домой, а к главе семейства – если он достаточно взрослый – приходят с визитами родственники и друзья. Так проходят первые два дня праздника, а в третий и четвертый дни все происходит наоборот – уже глава семьи ездит в гости к своим родственникам с ответными визитами. В гости ходят преимущественно вечером и ночью по банальной причине – днем жара не позволяет разгуляться.
"Больше всего радости для детей, конечно – они надевают новую одежду, им дают карманные деньги и они идут развлекаться в парки, например на аттракционы", - рассказывает продавец Хуссам.
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"Мужчины с утра идут на рынок покупать продукты для приготовления сладости", - говорит Хуссам.
По его словам, "коренные" жители стараются готовить десерт дома, в частности традиционные печенья маамуль. Состав у них не сильно отличается от других восточных сладостей: фисташки, грецкие орехи, мука, сливочное масло. Это базовый рецепт, каждая хозяйка на свой вкус добавляет различные приправы, кто-то не может обойтись без фиников в этом ястве. "С утра слышен стук ступки и кухонных приборов – все готовят. Ну а у кого нет средств, те изображают, что готовят", - рассказывает собеседник.
"Это какая-то новая уже мода пошла – покупать в магазине готовые сладости", - сетует он.
При этом сам он из-за жары в 40 градусов предпочитает готовить домашнее мороженое, которое пользуется явным успехом. "Всегда делаю своими руками сладости", - гордо говорит он.

Христиане поздравили первыми

В этом году так совпало, что конец праздника Ид аль-Адха пересекается с Успением Богородицы, которое отмечают сирийские христиане.
По словам инженера Назира, первым его поздравил с Ид аль-Адха сосед-христианин. "И еще двое соседей – у меня три соседа-христианина – тоже меня поздравили", - рассказал он.
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Главный атрибут праздника, по его словам – так называемая "идийя" - проще говоря, деньги. "Деньги на праздник надо раздавать всем своим. Детям обязательно надо дать деньги на праздник", - рассказал он. И хотя его дети уже вышли из дошкольного возраста, он им все равно в честь праздника дает небольшие суммы.

Переполненные пляжи

Для жителей Дамаска, многие из которых приехали в столицу со всей Сирии, праздники – возможность посетить родные края. Сумевшие накопить средства сирийцы в длинные праздники стараются уехать в район Латакии – на берег Средиземного моря. Министерство туризма в этом году организовало несколько пляжей с "символической" платой за вход, однако желающим снять домик или хотя бы зонтик со стульями придется раскошелиться, как и на других пляжах.
Назир, к примеру, в этом году отказался от поездки на море. "Там в три раза дороже все стало, да и поехали туда не только жители Дамаска, но и местные тоже – в итоге места не хватает", - говорит он.
Подтверждением его словам являются переполненные рестораны, кафе и забегаловки любых уровней в сирийской столице, попасть в которые практически невозможно без предварительного бронирования.
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Уроженец провинции Латакия Мазен, постоянно работающий в Дамаске, проводит праздники вовсе не на морском берегу, а в родной горной деревушке Машкита, недалеко от высокогорных озер. Для него, журналиста, отдых на берегу под зонтиком многократно дороже вечеров с друзьями под сенью деревьев.
Не в последнюю очередь причиной отказа от дальних поездок по стране стала возросшая в два раза цена на несубсидируемый бензин.
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеКурбан-байрамВ миреСирияДамаск (город)
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