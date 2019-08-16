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РИА Новости

Пострадавшая после жесткой посадки А321 пассажирка остается в больнице

12:47 16.08.2019 (обновлено: 12:49 16.08.2019)
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© REUTERS / StringerСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Госпитализированная после жёсткой посадки пассажирка А321 продолжает находиться в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"Ее еще не выписали, но самочувствие удовлетворительное", - сказали в ведомстве.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Вчера, 11:03РИА Новости
Стало известно, когда пассажиры аварийно севшего А321 получат компенсацию
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМоскваСимферопольМосковская областьПроисшествия
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