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РИА Новости
Война в Сирии

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

11:09 16.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах
Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Свыше одной тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 099 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 397 человек (женщин – 119, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 702 человека (женщин – 211, детей – 358)", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились четыре гражданина Сирии.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииСирияВ мире
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