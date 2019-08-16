Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Свыше одной тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 099 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 397 человек (женщин – 119, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 702 человека (женщин – 211, детей – 358)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились четыре гражданина Сирии.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.