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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в двух нападениях на банки

10:55 16.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полицейские при участии Росгвардии задержали в столице 36-летнего москвича, которого подозревают в двух нападениях на банки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В полицию поступила информация о том, что в здании одного из банков на Звенигородской улице города Москвы находится неизвестный с предметом, похожим на пистолет. Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что в помещение кредитной организации ворвался неизвестный, на лице которого была надета белая маска и солнечные очки. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать ему денежные средства. Однако, не дождавшись выполнения своих требований, скрылся", - рассказала Ирина Волк.
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"Находясь в помещении банка, злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему денежные средства из кассы. Испугавшись за свою жизнь, служащая выполнила его требования, после чего незнакомец скрылся", - сообщила Волк.
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