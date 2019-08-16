В Москве задержали подозреваемого в двух нападениях на банки

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полицейские при участии Росгвардии задержали в столице 36-летнего москвича, которого подозревают в двух нападениях на банки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию поступила информация о том, что в здании одного из банков на Звенигородской улице города Москвы находится неизвестный с предметом, похожим на пистолет. Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что в помещение кредитной организации ворвался неизвестный, на лице которого была надета белая маска и солнечные очки. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать ему денежные средства. Однако, не дождавшись выполнения своих требований, скрылся", - рассказала Ирина Волк.

Полицейским удалось найти подозреваемого, им оказался 36-летний житель Москвы. Как впоследствии выяснилось, мужчина причастен к еще одному ограблению банка на Варшавском шоссе в столице.

"Находясь в помещении банка, злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему денежные средства из кассы. Испугавшись за свою жизнь, служащая выполнила его требования, после чего незнакомец скрылся", - сообщила Волк.