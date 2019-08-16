"Победа" задержала рейс из-за подозрения на попадание птицы в двигатель

Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Победа" задержала рейс Минеральные Воды — Москва из-за подозрения на попадание птицы в двигатель, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Вылет задержали на 2,5 часа, пока специалисты осматривают самолет.

По данным Росавиации, число инцидентов на сто тысяч полетов, связанных со столкновениями самолетов с животными, растет с 2010 года. В 2017-м этот показатель достиг максимума - 3,71 случаев на сто тысяч полетов. В абсолютном выражении тогда зафиксировали 110 случаев, в 2018 — 78.

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.

Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.