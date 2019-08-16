В Совфеде оценили стратегию Киева по "возвращению" Крыма

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление замруководителя офиса президента Украины Руслана Рябошапки о разработке стратегии по "реинтеграции Крыма и Донбасса".

Сенатор усомнился в словах украинского чиновника.

"Фразы вроде умные, а что за ними стоит непонятно". Сергей Цеков

По его словам, Киеву следовало бы разработать план действий по стабилизации ситуации в Донбассе, а также заняться улучшением отношений с Москвой.

"А разрабатывать какие-то планы по "реинтеграции" Крыма на Украину совершенно бесперспективно и никаких результатов эти планы не достигнут", — заключил он.