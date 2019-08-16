Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T10:12Z
https://ria.ru/20190816/1557560691.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152243/17/1522431714_0:167:3049:1882_1036x0_80_0_0_c7cd6b3a808719d7a8368b24ad5801fb.jpg
РИА Новости

В Совфеде оценили стратегию Киева по "возвращению" Крыма

10:12 16.08.2019
1197
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление замруководителя офиса президента Украины Руслана Рябошапки о разработке стратегии по "реинтеграции Крыма и Донбасса".
Сенатор усомнился в словах украинского чиновника.
"Фразы вроде умные, а что за ними стоит непонятно".
Сергей Цеков
По его словам, Киеву следовало бы разработать план действий по стабилизации ситуации в Донбассе, а также заняться улучшением отношений с Москвой.
"А разрабатывать какие-то планы по "реинтеграции" Крыма на Украину совершенно бесперспективно и никаких результатов эти планы не достигнут", — заключил он.
Ранее Рябошапка заявил, что рабочая группа начала обсуждать план по "возвращению" неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, а также Крыма. По его словам, в Киеве планируют разработать "концепцию переходного правосудия".
Северо-Крымский канал
13 августа, 10:52РИА Новости
Представитель Зеленского рассказал о позиции Киева по водной блокаде Крыма
1830002
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеСергей ЦековСовет Федерации РФКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Горожане на набережной в Севастополе в Крыму
В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
В Дании возмутились идеей Трампа купить Гренландию
Побережье Черного моря в Коктебеле
В Госдуме назвали стратегию Киева по возвращению Крыма утопией
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
В офисе Зеленского отказали в интервью РИА Новости, сославшись на занятость
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
Американские доллары
Эксперт прокомментировал сокращение российских вложений в госдолг США
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
Эксперты прокомментировали идею Трампа купить Гренландию
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Таблетки
Минздрав рассказал о препарате, за заказ которого задержали еще одну мать
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Паспорт гражданина Украины
"Россиянам не доверяют". Почему "эмигранты" не хотят гражданство Украины
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Суд оставил под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков
Предупреждающая табличка рядом с подземным хранилищем газа во Львовской области Украины
План-капкан. Киев нашел способ выжить без транзита российского газа
Автомобиль, сорвавшийся в ущелье на мысе Меганом на юго-востоке Крыма
В Крыму автомобиль сорвался в ущелье
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
ВСУ пытались проникнуть на позиции ополчения в Донбассе, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния