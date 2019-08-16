Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Китайские туристы не могут перейти границу в Приморье и вернуться на родину из-за тайфуна, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Он уже принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края.

По данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.