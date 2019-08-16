Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Китайские туристы не могут перейти границу в Приморье и вернуться на родину из-за тайфуна, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Он уже принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края.
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По данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.
"Очень много людей..., там поднялась вода. Это под контролем, критической ситуации нет. Люди обеспечены туалетом, водой. Сам процесс прохождения госграницы не нарушен. Это скопление людей, до конца дня люди перейдут в свою страну. Они с Приморья уходят в Китай. Мы взяли вопрос под контроль. Там река поднялась до критического уровня", - сказал Мельников.