Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров

ИРКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Площадь пожаров в Иркутской области за минувшие сутки сократилась на 50 тысяч гектаров и составила около 627 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.

На землях лесного фонда Иркутской области в четверг было ликвидировано три пожара на площади почти 1,3 тысячи гектаров. Локализовано 13 очагов площадью более 17 тысяч гектаров.

"К утру 16 августа продолжает действовать 28 пожаров общей площадью 74 768 га. В зоне контроля закрыт 51 пожар на площади 536 865 га. За сутки количество пожаров в зоне контроля сократилось на восемь, площадь – на 50 890 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров в регионе 15 августа привлекалось более 700 человек и 91 единица техники. Два самолета Бе-200 МЧС России при тушении лесов использовали более 30 тысяч тонн воды.