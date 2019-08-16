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РИА Новости

Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров

07:48 16.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ИРКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Площадь пожаров в Иркутской области за минувшие сутки сократилась на 50 тысяч гектаров и составила около 627 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
На землях лесного фонда Иркутской области в четверг было ликвидировано три пожара на площади почти 1,3 тысячи гектаров. Локализовано 13 очагов площадью более 17 тысяч гектаров.
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"К утру 16 августа продолжает действовать 28 пожаров общей площадью 74 768 га. В зоне контроля закрыт 51 пожар на площади 536 865 га. За сутки количество пожаров в зоне контроля сократилось на восемь, площадь – на 50 890 га", - говорится в сообщении.
К тушению пожаров в регионе 15 августа привлекалось более 700 человек и 91 единица техники. Два самолета Бе-200 МЧС России при тушении лесов использовали более 30 тысяч тонн воды.
В Иркутской области, а также еще трех регионах - Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров на территории страны привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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