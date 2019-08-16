Манежную площадь украсят масштабным цветочным садом в виде карты ВДНХ

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Самый большой из временных ландшафтных садов фестиваля "Цветочный джем" площадью 1 тысяча квадратным метров появится на Манежной площади в Москве и будет выполнен в виде стилизованной карты ВДНХ, в композицию войдут кустовые хризантемы различных цветов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"К началу главных фестивальных мероприятий в центре Москвы появится еще один необычный ландшафтный проект. Манежную площадь украсит огромный – площадью 1000 квадратных метров – сад в виде стилизованной карты ВДНХ, состоящей из кустовых хризантем самых разных видов, цветов и оттенков. Самый большой из временных ландшафтных спецпроектов, созданных за трехлетнюю историю "Цветочного джема", посвятят 80-летию легендарной Выставки", - рассказали в оргкомитете.

Отмечается, что работы по созданию будущего сада уже идут. По задумке дизайнеров сад на Манежной площади будет поделен на семь тематических зон, так же как и сама ВДНХ. У каждой зоны будет свой цвет конструкций и растений, всего для создания проекта будет использовано около 4 тысяч кустовых хризантем.