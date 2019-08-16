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РИА Новости

Суд вернется к рассмотрению дела "Седьмой студии"

00:19 16.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу вернется к рассмотрению дела "Седьмой студии", которое на некоторое время было отложено из-за назначенной комплексной экспертизы, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 10.00.
Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева в Пресненском суде Москвы
16 июля, 20:29Культура
Бывшего бухгалтера "Седьмой студии" отпустили из-под домашнего ареста
Последнее заседание по этому делу проходило 2 месяца назад. Суд планировал получить результаты исследования ещё тогда, но этого не произошло, так как экспертиза была в работе.
Экспертный центр при Минюсте России должен был провести комплексную финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу проекта "Платформа".
По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
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Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
Все фигуранты дела, включая Масляеву, находятся под подпиской о невыезде. После освобождения из-под домашнего ареста, случившегося этим летом, она планировала вернуться в театр "У Никитских ворот", где трудилась бухгалтером до уголовного дела, однако худрук учреждения Марк Розовский обозначил незаинтересованность в возобновлении сотрудничества с Масляевой. Серебренников же, который долгое время было ограничен мерой пресечения, теперь посещает светские мероприятия и даже планирует приступить зимой к съемкам новой киноленты.
Софья Апфельбаум
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Дело "Седьмой студии"Происшествия
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