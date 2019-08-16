Суд вернется к рассмотрению дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу вернется к рассмотрению дела "Седьмой студии", которое на некоторое время было отложено из-за назначенной комплексной экспертизы, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 10.00.

Последнее заседание по этому делу проходило 2 месяца назад. Суд планировал получить результаты исследования ещё тогда, но этого не произошло, так как экспертиза была в работе.

Экспертный центр при Минюсте России должен был провести комплексную финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу проекта "Платформа".

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.

Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".