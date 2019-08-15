На севере Москвы потушили пожар в ангаре

В четверг вечером в МЧС сообщили о пожаре в металлическом одноэтажном ангаре по адресу: улица Талдомская, дом 2Б. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Один человек обратился за медицинской помощью. В 20.04 возгорание было локализовано.