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РИА Новости

На севере Москвы потушили пожар в ангаре

21:06 15.08.2019 (обновлено: 21:07 15.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спасателям удалось ликвидировать пожар в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
В четверг вечером в МЧС сообщили о пожаре в металлическом одноэтажном ангаре по адресу: улица Талдомская, дом 2Б. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Один человек обратился за медицинской помощью. В 20.04 возгорание было локализовано.
"Ликвидировано в 20.36 возгорание металлического одноэтажного ангара на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, передвижная лаборатория не зафиксировала превышения допустимых концентраций продуктов горения в воздухе.
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