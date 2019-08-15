Выжившую в Грузии белорусскую туристку перевезут на лечение в Тбилиси

МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Выжившую в горах Грузии гражданку Белоруссии в ближайшее время перевезут на лечение в Тбилиси, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе белорусского МИД.

"Выжившую гражданку нашей страны в ближайшее время перевезут на лечение в Тбилиси. Сейчас женщина находится в медучреждении города Местия, регион Сванетия", - рассказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника агентства, посольство Белоруссии будет оказывать необходимое содействие по урегулированию вопросов, связанных с ЧП в горах Грузии, где погибли две белоруски. В частности, о произошедшем будут уведомлены их родственники. "Есть также формальности по возвращению тел погибших на родину, наше посольство уже этими формальностями занимается", - добавил представитель ведомства.