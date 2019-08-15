Выжившую в Грузии белорусскую туристку перевезут на лечение в Тбилиси

МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Выжившую в горах Грузии гражданку Белоруссии в ближайшее время перевезут на лечение в Тбилиси, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе белорусского МИД.
"Выжившую гражданку нашей страны в ближайшее время перевезут на лечение в Тбилиси. Сейчас женщина находится в медучреждении города Местия, регион Сванетия", - рассказал представитель пресс-службы.
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По словам собеседника агентства, посольство Белоруссии будет оказывать необходимое содействие по урегулированию вопросов, связанных с ЧП в горах Грузии, где погибли две белоруски. В частности, о произошедшем будут уведомлены их родственники. "Есть также формальности по возвращению тел погибших на родину, наше посольство уже этими формальностями занимается", - добавил представитель ведомства.
Ранее Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии сообщила, что спасатели в результате интенсивных поисков обнаружили пропавших в горах Сванетии туристок из Белоруссии: две из них погибли, одна пострадала и находится в тяжелом состоянии. Спасатели вели поиски с вечера среды, сразу же, как получили уведомление о пропаже иностранцев. В процесс поисков в четверг утром подключился вертолет погранполиции Грузии.