Жители острова Кунашир ощутили землетрясение в Японии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Жители курильского острова Кунашир в четверг ощутили землетрясение на северо-востоке Японии, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Главное метеорологическое управление Японии ранее сообщало, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился на побережье префектуры Аомори, очаг залегал на глубине 90 километров. Угроза цунами не объявлялась, данных об ущербе и пострадавших не поступало.

"Подземные толчки силой 2 балла ощутили жители районного центра на Кунашире Южно-Курильска и военного городка Горячий пляж", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.