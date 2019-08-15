Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T10:40Z
https://ria.ru/20190815/1557523112.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154955/60/1549556039_0:50:3185:1842_1036x0_80_0_0_7a7201f2e35a39ea8fec472de24d285c.jpg
РИА Новости

Жители острова Кунашир ощутили землетрясение в Японии

10:40 15.08.2019
358
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Кунашир
Остров Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Жители курильского острова Кунашир в четверг ощутили землетрясение на северо-востоке Японии, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Главное метеорологическое управление Японии ранее сообщало, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился на побережье префектуры Аомори, очаг залегал на глубине 90 километров. Угроза цунами не объявлялась, данных об ущербе и пострадавших не поступало.
"Подземные толчки силой 2 балла ощутили жители районного центра на Кунашире Южно-Курильска и военного городка Горячий пляж", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее данным, через 38 минут был зарегистрирован повторный толчок магнитудой 4,7.
010000
Обсудить 0
Кунашир (остров)Южно-СахалинскЯпонияПроисшествия
Рекомендуем
Антарктида
В Антарктиде экстренно приземлился самолет Вооруженных сил Аргентины
РИА
Новости
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
В Сургуте выяснят, почему на реке образовалось масляное пятно
Столкновение с птицами
Момент столкновения A321 с птицами попал на видео
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Пассажирка севшего в Жуковском А321 рассказала об эвакуации из самолета
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Паники на борту экстренно севшего А321 не было, заявил один из пассажиров
Сейсмограф
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Милитаристский храм Ясукуни в Токио
Южная Корея обеспокоена подношением властей Японии в "милитаристский" храм
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после жесткой посадки в Жуковском
Комиссия МАК приступила к расследованию жесткой посадки А321 в Подмосковье
Высокие волны на пляже в Миядзаки
В Приморье основной удар тайфуна придется на приграничные с Китаем районы
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
В ОП предложили наградить экипаж экстренно севшего А321 и снять о них фильм
Южные Курилы
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
Тайфун "Кроса" привел к паводку на юге и западе Приморья
Командир воздушного судна Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
В авиакомпании рассказали о командире аварийно севшего в Жуковском самолета
Полиция в городе Кёльн
В Кельне более восьми тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
Лента новостейМолния