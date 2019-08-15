Врио главы Забайкалья заявил, что хотел бы лично вести аккаунты в соцсетях

"Считаю, что очень грамотно, правильно поступают мои коллеги-губернаторы, которые имеют личные аккаунты в соцсетях. Это современное профессиональное требование. Я и сам чувствую внутреннюю потребность это делать", - сказал Осипов, отвечая на вопрос, почему он не ведет собственных страничек по примеру руководителей других регионов, которые используют свои аккаунты в соцсетях, чтобы получать жалобы и обращения от жителей.

"Сейчас у нас такой период времени, хотя меня это никак не оправдывает перед людьми, что как-то более-менее качественно вести страничку, не говоря уже о том, чтобы интересно и профессионально, я сейчас не могу физически, к сожалению. Пока не получается. То есть от меня люди ведут, какие-то материалы размещают, но именно так, как я хотел бы это делать и сам с удовольствием делал бы, пока не имею физической возможности", - пояснил врио губернатора.