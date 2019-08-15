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РИА Новости

В Шереметьево вернулся бизнес-джет из-за сработавшего датчика

09:41 15.08.2019 (обновлено: 14:50 15.08.2019)
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© Фото : FomaШереметьево
Шереметьево
© Фото : Foma
Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бизнес-джет в четверг вернулся в московский аэропорт "Шереметьево" из-за сработавшего датчика отказа гидросистемы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Самолет компании Global Jet, которая занимается бизнес-перевозками, вылетел в Самару в 8.13, а в 9 утра вернулся обратно в "Шереметьево". Сработал датчик отказа гидросистемы. На борту было три члена экипажа и четыре пассажира", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе аэропорта РИА Новости подтвердили, что посадка прошла благополучно, но не уточнили причин инцидента.
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СамараШереметьево (аэропорт)Происшествия
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