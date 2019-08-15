В Шереметьево вернулся бизнес-джет из-за сработавшего датчика

"Самолет компании Global Jet, которая занимается бизнес-перевозками, вылетел в Самару в 8.13, а в 9 утра вернулся обратно в "Шереметьево". Сработал датчик отказа гидросистемы. На борту было три члена экипажа и четыре пассажира", - сказал собеседник агентства.