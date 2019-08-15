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РИА Новости

Российские специалисты провели первый этап коррекции орбиты МКС

09:36 15.08.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские специалисты провели первое включение двигательной установки корабля "Прогресс МС-12" в ходе двухэтапной коррекции орбиты Международной космической станции, сообщил РИА Новости представитель ЦНИИмаш, в структуру которого входит центр управления полетами.
"Двигательная установка "Прогресса" включилась в расчетное время. Первое включение прошло штатно", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом, насколько изменились параметры орбиты станции.
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Ранее сообщалось, что двигательная установка должна была включиться в 8.53 мск и проработать 585 секунд. На втором этапе двигательная установка должна также проработать 585 секунд и дать станции такое же приращение скорости. Это произойдет в 11.53 мск. В результате средняя высота полета станции должна будет составить 415,5 километра.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 3 июля. С использованием двигателей служебного модуля "Звезда" МКС высота орбиты станции была увеличена почти на километр.
Сейчас на МКС находятся шесть человек - российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано.
900001
Ник ХейгАлексей ОвчининАлександр СкворцовРоскосмосЦНИИМАШРИА Наука
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