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РИА Новости

ПМЭФ в 2020 году пройдет 3-6 июня

17:36 14.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума
Уличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2020) намечено на 3-6 июня 2020 года, сообщили в фонде "Росконгресс".
По информации советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, четвертый год подряд наблюдается беспрецедентный рост количества и уровня представительства участников ПМЭФ – за этот период численность гостей форума выросла на 60%. Это, по его мнению, говорит о статусе форума, о его значении как ведущей международной площадки для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики, политики, социальной повестки, вопросов устойчивого развития.
Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума. 2016 год
6 июня, 02:04РИА Новости
Петербургский международный экономический форум
"За годы существования ПМЭФ стал значимым международным брендом. Пожалуй, это лучший мировой форум, который привлекает бизнес со всего мира для обмена лучшими практиками и компетенциями. ПМЭФ – это пространство доверия. Таких результатов нельзя было бы добиться без постоянной работы над всеми составляющими повестки форума: это и актуальность деловой программы, и качество деловых сервисов, и уровень проводимых мероприятий. Уверен, что в 2020 году форум укрепится в этом статусе, привлечет представителей новых мировых центров силы для обсуждения вопросов глобального развития", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится под патронатом президента РФ. В работе ПМЭФ-2019 приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. В рамках форума было подписано 745 соглашений на общую сумму около 3,3 триллионов рублей. Состоялось более 230 мероприятий, в том числе свыше 170 сессий в рамках основной программы, в формате панельных дискуссий и круглых столов, тематических бизнес-завтраков, теледебатов, страновых бизнес-диалогов. Основным событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя правительства Словакии Петера Пеллегрини и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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СКА (Санкт-Петербург)Фонд "Росконгресс"Петербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
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