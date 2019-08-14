ПМЭФ в 2020 году пройдет 3-6 июня

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2020) намечено на 3-6 июня 2020 года, сообщили в фонде "Росконгресс".

По информации советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, четвертый год подряд наблюдается беспрецедентный рост количества и уровня представительства участников ПМЭФ – за этот период численность гостей форума выросла на 60%. Это, по его мнению, говорит о статусе форума, о его значении как ведущей международной площадки для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики, политики, социальной повестки, вопросов устойчивого развития.

"За годы существования ПМЭФ стал значимым международным брендом. Пожалуй, это лучший мировой форум, который привлекает бизнес со всего мира для обмена лучшими практиками и компетенциями. ПМЭФ – это пространство доверия. Таких результатов нельзя было бы добиться без постоянной работы над всеми составляющими повестки форума: это и актуальность деловой программы, и качество деловых сервисов, и уровень проводимых мероприятий. Уверен, что в 2020 году форум укрепится в этом статусе, привлечет представителей новых мировых центров силы для обсуждения вопросов глобального развития", – приводятся в сообщении слова Кобякова.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится под патронатом президента РФ. В работе ПМЭФ-2019 приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. В рамках форума было подписано 745 соглашений на общую сумму около 3,3 триллионов рублей. Состоялось более 230 мероприятий, в том числе свыше 170 сессий в рамках основной программы, в формате панельных дискуссий и круглых столов, тематических бизнес-завтраков, теледебатов, страновых бизнес-диалогов. Основным событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя правительства Словакии Петера Пеллегрини и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.