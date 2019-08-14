Суд сохранил арест на имущество экс-владельцев Промсвязьбанка

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста имущества бывших бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, в том числе денег на счетах, земельных участков, домов и автомобилей, по иску к ним на 282 миллиарда рублей.