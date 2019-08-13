В Казахстане осудили владельца автобуса, в котором погибли 52 человека

В январе 2018 года автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам, удалось спастись. Обвиняемыми по делу были признаны пять человек, в том числе три водителя автобуса и два работника ТОО "Азия транзит сервис" - учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса. В ноябре 2018 года суд в Казахстане приговорил трех водителей автобуса к пяти годам лишения свободы. Учредитель транспортной компании и механик получили по три с половиной года. Мехтиев скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В конце ноября его задержали в Ташкенте и экстрадировали на родину.