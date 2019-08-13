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РИА Новости

В Казахстане осудили владельца автобуса, в котором погибли 52 человека

20:51 13.08.2019
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© РИА Новости / Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанкАвтобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане
Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане
© РИА Новости / Комитет по ЧС МВД Казахстана
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Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 авг — РИА Новости. Суд в Казахстане приговорил к трем годам лишения свободы Ордухана Мехтиева - владельца автобуса, при пожаре в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, сообщил во вторник информационный портал informburo.kz.
Ранее сообщалось, что Мехтиева обвиняют в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями.
"Сарыагашский районный суд Туркестанской области приговорил Мехтиева к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - говорится в сообщении портала.
В январе 2018 года автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам, удалось спастись. Обвиняемыми по делу были признаны пять человек, в том числе три водителя автобуса и два работника ТОО "Азия транзит сервис" - учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса. В ноябре 2018 года суд в Казахстане приговорил трех водителей автобуса к пяти годам лишения свободы. Учредитель транспортной компании и механик получили по три с половиной года. Мехтиев скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В конце ноября его задержали в Ташкенте и экстрадировали на родину.
Судебный молоток. Архивное фото
9 ноября 2018, 09:25РИА Новости
В Казахстане осудили водителей автобуса, из-за которых погибли 52 человека
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