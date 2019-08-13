Инфраструктуру Ивангорода ждет комплексная реконструкция

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил начать работу по созданию трехэтапной программы развития Ивангорода - на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Эксперты областного комитета по ЖКХ совместно с коллегами из региональных комитетов по строительству, ТЭК, дорожному хозяйству, Фонда капремонта и Центра компетенций, а также администраций Ивангорода и Кингисеппского района провели инспекцию состояния инфраструктуры и общественных территорий Ивангорода.

Члены комиссии пришли к мнению, что город нуждается в комплексном обновлении: требуется реконструкция опорной сети дорог и тротуаров, благоустройство общественных территорий — площадей, смотровых площадок, скверов, набережных. Необходимо привести в порядок придомовые территории, детские и спортивные площадки, реконструировать канализацию и электросетевое хозяйство. Отремонтировать социальные учреждения, жилые дома, среди которых немало исторических зданий в аварийном состоянии.

Председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков сообщил по итогам инспекции, что поэтапная программа благоустройства Ивангорода должна быть готова через две недели, к этому же времени должен быть сформирован перечень работ и объектов, определены источники финансирования. Соответствующий документ будет отправлен на рассмотрение губернатору Ленинградской области.

Для подготовки программы администрации Ивангорода и Кингисеппского района должны в кратчайшие сроки предоставить необходимую документацию по всем объектам, проанализировать затраты, синхронизировать планы по перекладке сетей вместе с сетевыми компаниями, сформировать список техники для работ по благоустройству.

"Все ключевые территории необходимо заявить в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" на следующий год. Для этого надо активизировать работу по вовлечению населения в вопросы благоустройства Ивангорода, своевременно провести голосование и общественные слушания", - сказал Тимков.