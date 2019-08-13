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РИА Новости
Ленинградская область

Инфраструктуру Ивангорода ждет комплексная реконструкция

19:26 13.08.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил начать работу по созданию трехэтапной программы развития Ивангорода - на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Эксперты областного комитета по ЖКХ совместно с коллегами из региональных комитетов по строительству, ТЭК, дорожному хозяйству, Фонда капремонта и Центра компетенций, а также администраций Ивангорода и Кингисеппского района провели инспекцию состояния инфраструктуры и общественных территорий Ивангорода.
Члены комиссии пришли к мнению, что город нуждается в комплексном обновлении: требуется реконструкция опорной сети дорог и тротуаров, благоустройство общественных территорий — площадей, смотровых площадок, скверов, набережных. Необходимо привести в порядок придомовые территории, детские и спортивные площадки, реконструировать канализацию и электросетевое хозяйство. Отремонтировать социальные учреждения, жилые дома, среди которых немало исторических зданий в аварийном состоянии.
Председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков сообщил по итогам инспекции, что поэтапная программа благоустройства Ивангорода должна быть готова через две недели, к этому же времени должен быть сформирован перечень работ и объектов, определены источники финансирования. Соответствующий документ будет отправлен на рассмотрение губернатору Ленинградской области.
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Для подготовки программы администрации Ивангорода и Кингисеппского района должны в кратчайшие сроки предоставить необходимую документацию по всем объектам, проанализировать затраты, синхронизировать планы по перекладке сетей вместе с сетевыми компаниями, сформировать список техники для работ по благоустройству.
"Все ключевые территории необходимо заявить в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" на следующий год. Для этого надо активизировать работу по вовлечению населения в вопросы благоустройства Ивангорода, своевременно провести голосование и общественные слушания", - сказал Тимков.

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