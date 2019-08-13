СК проверит инцидент с нелегальной перевозкой детей в Челябинск

САРАТОВ, 13 авг - РИА Новости. Следователи в Саратовской области начали проверку по сообщению о нелегальной перевозке в Челябинск детской туристической группы после отдыха в Крыму, сообщило управление СК РФ по Саратовской области.

Ранее саратовский главк МВД сообщил, что вечером в субботу на трассе в Хвалынском районе Саратовской области задержали микроавтобус Mercedes, в котором в Челябинск везли 17 детей в возрасте от 14 до 17 лет и одного 18-летнего подростка. Оказалось, что автобус технически не предназначен для междугородних рейсов, отсутствовали лицензия на перевозку пассажиров и документы для перевозки групп детей.

По словам источника РИА Новости в силовых структурах региона, детей везли с отдыха в Крыму. Всех их разместили в детском оздоровительном лагере в Хвалынске. По словам детского омбудсмена в Челябинской области Ирины Буториной, во вторник после оформления всех документов дети должны выехать домой.

"Следователями СК организована проверка по сообщению из СМИ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности… По предварительным данным… ребята возвращались с отдыха в Челябинск. Им не хватило места в транспортном средстве, в связи с чем их разместили на полу. Водитель автобуса не имел сменщика и ехал большое расстояние без перерывов на отдых, что не соответствовало требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. "Устанавливается владелец транспортного средства, оказывавшего услуги по перевозке детей. Затребованы необходимые документы. Следователями СК проводится опрос водителя микроавтобуса и лиц, сопровождавших детей в поездке. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - отмечается в сообщении.