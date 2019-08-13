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РИА Новости
Культура

Создатели "Аладдина" хотят снять продолжение истории

15:44 13.08.2019
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© Walt Disney Pictures (2019)Кадр из фильма "Аладдин"
Кадр из фильма Аладдин
© Walt Disney Pictures (2019)
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Продюсер "Аладдина" Дэн Лин сказал, что на киностудии Disney думают о том, чтобы снять продолжение картины, сообщает comicbook.com.
"Я могу сказать, что зрителям хотелось бы увидеть продолжение. Многие смотрели картину несколько раз - об этом нам пишут фанаты. Поэтому мы понимаем – нам есть еще, что рассказать", - сказал Лин.
Пока это только разговоры. Студия не давала официальных подтверждений. Но если учесть, какую кассу собрал "Аладдин", сиквел будет с большой вероятностью.
Фильм Гая Ричи, снятый по одноименному мультфильму, заработал более одного миллиарда долларов в мировом прокате.
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