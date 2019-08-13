Создатели "Аладдина" хотят снять продолжение истории

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Продюсер "Аладдина" Дэн Лин сказал, что на киностудии Disney думают о том, чтобы снять продолжение картины, сообщает comicbook.com.
"Я могу сказать, что зрителям хотелось бы увидеть продолжение. Многие смотрели картину несколько раз - об этом нам пишут фанаты. Поэтому мы понимаем – нам есть еще, что рассказать", - сказал Лин.
Пока это только разговоры. Студия не давала официальных подтверждений. Но если учесть, какую кассу собрал "Аладдин", сиквел будет с большой вероятностью.
Фильм Гая Ричи, снятый по одноименному мультфильму, заработал более одного миллиарда долларов в мировом прокате.