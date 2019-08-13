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РИА Новости

Площадь пожара на теплоходе в затоне Сибирский достигла 450 "квадратов"

14:10 13.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Площадь пожара на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области увеличилась до 450 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что неэксплуатируемый трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области на площади 50 квадратных метров.
"Произошел переход огня на третью палубу теплохода. Происходит горение по всей площади – 450 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что судно находится на ремонте на протяжении последних двух лет и не эксплуатировалось. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 38 человек и 13 единиц техники.
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