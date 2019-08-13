Площадь пожара на теплоходе в затоне Сибирский достигла 450 "квадратов"

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Площадь пожара на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области увеличилась до 450 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что неэксплуатируемый трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области на площади 50 квадратных метров.

Он напомнил, что судно находится на ремонте на протяжении последних двух лет и не эксплуатировалось. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 38 человек и 13 единиц техники.