Второе возгорание на острове Гран-Канария удалось стабилизировать

Второй очаг возник накануне недалеко от населенного пункта Касадорес, огонь уничтожил 50 гектаров леса, говорится в сообщении совета острова Гран-Канария в Twitter. Эвакуированные в целях безопасности 25 местных жителей уже вернулись в свои дома.

Ситуация с первым пожаром в муниципалитете Артенара, вспыхнувшем в минувшую субботу, до сих пор остается серьезной - огонь, который уничтожил 1,5 тысячи гектаров леса, не удается взять под контроль. Однако пожар уже второй день не переходит 23-километровый периметр. В целях безопасности из этого района за последние несколько дней были эвакуированы более тысячи человек. Часть из них - жители муниципалитета Техеда - смогли вернуться в свои дома.