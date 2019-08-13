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РИА Новости

Второе возгорание на острове Гран-Канария удалось стабилизировать

14:09 13.08.2019
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© REUTERS / CarreterasGCЛесные пожары на острове Гран-Канария, Испания. 11 августа 2019
Лесные пожары на острове Гран-Канария, Испания. 11 августа 2019
© REUTERS / CarreterasGC
МАДРИД, 13 авг - РИА Новости. Пожарным удалось не допустить распространения огня в районе муниципалитета Тельде, сообщили власти острова Гран-Канария (Канарские острова, Испания).
Второй очаг возник накануне недалеко от населенного пункта Касадорес, огонь уничтожил 50 гектаров леса, говорится в сообщении совета острова Гран-Канария в Twitter. Эвакуированные в целях безопасности 25 местных жителей уже вернулись в свои дома.
Ситуация с первым пожаром в муниципалитете Артенара, вспыхнувшем в минувшую субботу, до сих пор остается серьезной - огонь, который уничтожил 1,5 тысячи гектаров леса, не удается взять под контроль. Однако пожар уже второй день не переходит 23-километровый периметр. В целях безопасности из этого района за последние несколько дней были эвакуированы более тысячи человек. Часть из них - жители муниципалитета Техеда - смогли вернуться в свои дома.
К тушению пожара привлечены вертолеты и самолеты-амфибии. Из-за огня остаются перекрыты несколько дорог на острове.
Лесной пожар в Испании
11 августа, 15:41РИА Новости
На острове Гран-Канария из-за природных пожаров эвакуировали тысячу человек
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