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РИА Новости

Мосгорсуд подтвердил арест главы штаба Ивана Жданова на 30 суток

13:59 13.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСотрудник ФБК Борис Золотаревский перед заседанием Тверского суда Москвы
Сотрудник ФБК Борис Золотаревский перед заседанием Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник подтвердил административный арест на 30 суток Бориса Золотаревского - начальника штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова - за повторное нарушение порядка организации митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Золотаревского задержали в субботу за призывы к "мирным прогулкам" по Москве после согласованного митинга на проспекте Сахарова. Накануне Тверской суд назначил ему 30 суток административного ареста.
"Оставить решение Тверского суда без изменения, жалобу адвоката - без удовлетворения", - огласил решение судья Мосгорсуда.
Золотаревский в апелляции заявил, что его права при вынесении постановления были нарушены и он не смог донести свою позицию до судьи.
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