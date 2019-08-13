Мосгорсуд подтвердил арест главы штаба Ивана Жданова на 30 суток

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник подтвердил административный арест на 30 суток Бориса Золотаревского - начальника штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова - за повторное нарушение порядка организации митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Золотаревского задержали в субботу за призывы к "мирным прогулкам" по Москве после согласованного митинга на проспекте Сахарова. Накануне Тверской суд назначил ему 30 суток административного ареста.

"Оставить решение Тверского суда без изменения, жалобу адвоката - без удовлетворения", - огласил решение судья Мосгорсуда.

Золотаревский в апелляции заявил, что его права при вынесении постановления были нарушены и он не смог донести свою позицию до судьи.