ЛНР призвала Зеленского проконтролировать средства для ремонта моста

ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призвала президента Украины Владимира Зеленского проконтролировать, куда тратятся деньги, выделенные Международным комитетом Красного Креста (МККК) на ремонт разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста.

"Мы просим президента Украины Владимира Зеленского проявить жесткость в этом вопросе и привлечь к ответственности чиновников, виновных в хищении средств и обрекших жителей Донбасса на продолжение гуманитарной катастрофы, сложившийся на переходе в Станице Луганской", - заявил Осадчий.

По данным Народной милиции, с 1 августа силами и средствами МЧС республики было сделано всё возможное для скорейшего восстановления моста через реку Северский Донец. В свою очередь Киев, по словам Осадчего, регулярно заявлял о разминировании территорий, которые не имеют отношения к ремонту моста. Начальник пресс-службы назвал коррупцию причиной затягивания работ со стороны Киева по разминированию моста и начала его восстановления.

"Вся работа украинской стороны заключалась в затягивании сроков и распиле украденных денег, выделенных Международным комитетом Красного Креста на ремонт моста", - заявил начальник пресс-службы ведомства.

Осадчий призвал МККК провести подробное разбирательство по факту преднамеренного невыполнения украинской стороной обязательств по проведению ремонтно-восстановительных работ и проследить на что были потрачены выделенные деньги. По его мнению, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ также не должна "снисходительно относиться к бездействию украинской стороны, и, как гаранта и посредника, призываем объективно и беспристрастно дать оценку халатности со стороны должностных лиц ответственных за проведение работ".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.