Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T13:59Z
https://ria.ru/20190813/1557448749.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155744/86/1557448680_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ef40d265d8bbf501cd360d67ac2df2b1.jpg
РИА Новости

ЛНР призвала Зеленского проконтролировать средства для ремонта моста

13:59 13.08.2019
229
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители на мосту неподалеку от пропускного пункта "Станица Луганская"
Местные жители на мосту неподалеку от пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призвала президента Украины Владимира Зеленского проконтролировать, куда тратятся деньги, выделенные Международным комитетом Красного Креста (МККК) на ремонт разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста.
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
4 августа, 11:30РИА Новости
Киев объяснил, почему не начинает ремонт моста в Станице Луганской
"Мы просим президента Украины Владимира Зеленского проявить жесткость в этом вопросе и привлечь к ответственности чиновников, виновных в хищении средств и обрекших жителей Донбасса на продолжение гуманитарной катастрофы, сложившийся на переходе в Станице Луганской", - заявил Осадчий.
По данным Народной милиции, с 1 августа силами и средствами МЧС республики было сделано всё возможное для скорейшего восстановления моста через реку Северский Донец. В свою очередь Киев, по словам Осадчего, регулярно заявлял о разминировании территорий, которые не имеют отношения к ремонту моста. Начальник пресс-службы назвал коррупцию причиной затягивания работ со стороны Киева по разминированию моста и начала его восстановления.
"Вся работа украинской стороны заключалась в затягивании сроков и распиле украденных денег, выделенных Международным комитетом Красного Креста на ремонт моста", - заявил начальник пресс-службы ведомства.
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
31 июля, 18:28РИА Новости
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Осадчий призвал МККК провести подробное разбирательство по факту преднамеренного невыполнения украинской стороной обязательств по проведению ремонтно-восстановительных работ и проследить на что были потрачены выделенные деньги. По его мнению, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ также не должна "снисходительно относиться к бездействию украинской стороны, и, как гаранта и посредника, призываем объективно и беспристрастно дать оценку халатности со стороны должностных лиц ответственных за проведение работ".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
040001
Обсудить 1
Луганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Строительство энергомоста через Керченский пролив
В ДНР задержали подозреваемого в подрыве опор ЛЭП
РИА
Новости
Представители ЛНР в СЦКК передают представителям СММ ОБСЕ беспилотный летательный аппарат миссии, потерпевший крушение у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Лента
новостей
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
В Киеве сообщили об изменении графика работы КПП "Станица Луганская"
Здание посольства США в Киеве, Украина
В Госдуме заявили, что США публично признали Украину своей вотчиной
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев
В ЕР поддержали идею перехода к четырехдневной рабочей неделе
Фрагмент фрески Жизнь Вашингтона российско-американского художника Виктора Арнаутова на стене в средней школе им.Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, США
В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Подозреваемый по делу "Роттердам+" вышел из-под стражи под залог
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский освободил Безсмертного от работы в контактной группе по Донбассу
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики ведут перегруппировку сил в Донбассе, заявили в ЛНР
Здание администрации президента Украины
В офисе Зеленского прокомментировали увольнение Безсмертного
Украинский военный
В ДНР обвинили ВСУ в 14 нарушениях перемирия за сутки
Обстрел населенного пункта в ЛНР
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Замена поврежденной высоковольтной опоры
Несколько районов Шахтерска обесточены после подрыва опор ЛЭП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:40Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
Лента новостейМолния