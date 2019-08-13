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РИА Новости

МИД России предупредил сограждан о сбое в работе метро Гонконга

11:27 13.08.2019 (обновлено: 13:23 13.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российский МИД предупреждает соотечественников о сбоях в работе метрополитена Гонконга с 13 по 16 августа в связи с очередной акцией протеста.
"КНР, Гонконг - 13-16 августа сбои в работе метрополитена; участники массовых протестов планируют акции с 07:30 до 12:00 (местн. вр.) на станциях "Lai King", "Kowloon Tong" и "North Point"; повышенная нагрузка на альтернативные виды транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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