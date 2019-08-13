Трутнев рассказал о ходе ликвидации последствий паводков и пожаров в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ликвидация последствий лесных пожаров и паводков на Дальнем Востоке идет по плану.
"ЧС на то и чрезвычайные ситуации, что к ним сложно быть полностью готовым. Но ликвидация последствий (паводков и пожаров - ред.) идет в соответствии с установленными планами, с указом президента – если говорить о пожарах в Забайкалье", - сказал Трутнев по итогам совета с главами регионов ДФО при полпреде.
По его словам, федеральные власти выделили необходимые средства, сейчас работа должна идти в регионах.
Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне, было уничтожено 156 жилых посещений. Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о мерах по ликвидации природных пожаров в Забайкалье, согласно которому до 15 июня власти должны выплатить компенсации за утрату поголовья скота, сельхозтехники, кормов, лечение, утилизацию погибших животных, до 15 октября - восстановить объекты энергетики и ЖКХ, социнфраструктуры, чабанские стоянки, поврежденные стихией мосты.