Трутнев рассказал о ходе ликвидации последствий паводков и пожаров в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ликвидация последствий лесных пожаров и паводков на Дальнем Востоке идет по плану.

"ЧС на то и чрезвычайные ситуации, что к ним сложно быть полностью готовым. Но ликвидация последствий (паводков и пожаров - ред.) идет в соответствии с установленными планами, с указом президента – если говорить о пожарах в Забайкалье", - сказал Трутнев по итогам совета с главами регионов ДФО при полпреде.

По его словам, федеральные власти выделили необходимые средства, сейчас работа должна идти в регионах.