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РИА Новости

Трутнев рассказал о ходе ликвидации последствий паводков и пожаров в ДФО

10:49 13.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар у поселка Маккавеево Забайкальского края
Лесной пожар у поселка Маккавеево Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ликвидация последствий лесных пожаров и паводков на Дальнем Востоке идет по плану.
"ЧС на то и чрезвычайные ситуации, что к ним сложно быть полностью готовым. Но ликвидация последствий (паводков и пожаров - ред.) идет в соответствии с установленными планами, с указом президента – если говорить о пожарах в Забайкалье", - сказал Трутнев по итогам совета с главами регионов ДФО при полпреде.
По его словам, федеральные власти выделили необходимые средства, сейчас работа должна идти в регионах.
Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне, было уничтожено 156 жилых посещений. Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о мерах по ликвидации природных пожаров в Забайкалье, согласно которому до 15 июня власти должны выплатить компенсации за утрату поголовья скота, сельхозтехники, кормов, лечение, утилизацию погибших животных, до 15 октября - восстановить объекты энергетики и ЖКХ, социнфраструктуры, чабанские стоянки, поврежденные стихией мосты.
Дым от лесного пожара у поселка Маккавеево Забайкальского края
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Юрий ТрутневДальневосточный ФОПроисшествия
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